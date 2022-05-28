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26 минут назад

Истребители ВС РФ в ходе спецоперации сбили в воздухе два Су-25 ВСУ

ТК «Звезда»иещё 2

В результате ударов российской авиации в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены за сутки 6 пунктов управления, узел связи, 4 склада боеприпасов, 2 батареи РСЗО «Град» и 50 районов сосредоточения живой силы и техники, а также истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил.

Авиация России сбила два украинских самолета Су-25
Фото: тк звездатк звезда

Самолеты сбиты над населенными пунктами Заградовка в Херсонской области и Барвенкого в Харьковской области.

По данным Минобороны России, российские ПВО в районе Орехова в Запорожской области также сбили украинский вертолет Ми-8.

Ранее в ведомстве сообщили, что в результате совместных действий подразделений НМ ДНР и ВС РФ полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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