Авиация России сбила два украинских самолета Су-25

В результате ударов российской авиации в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены за сутки 6 пунктов управления, узел связи, 4 склада боеприпасов, 2 батареи РСЗО «Град» и 50 районов сосредоточения живой силы и техники, а также истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил.

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Самолеты сбиты над населенными пунктами Заградовка в Херсонской области и Барвенкого в Харьковской области.

По данным Минобороны России, российские ПВО в районе Орехова в Запорожской области также сбили украинский вертолет Ми-8.