МО РФ сообщает о 18 сбитых беспилотниках ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные Силы России сбили в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Питомник, Русская Лозовая, Липцы, Волохов Яр, Глубокое, Стрелечья, Петровское, Михайловка, Мосьпаново, Малые Проходы Харьковской области, Первомайск Луганской Народной Республики, Вознесенск Николаевской области.
«В том числе один украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2» сбит в районе населенного пункта Покровка Николаевской области», - отметил Конашенков в ходе брифинга.
Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы экипажей многофункциональных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации ВКС России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.