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1 час назад

В Минобороны сообщили о 18 сбитых беспилотниках ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2»

ТК «Звезда»

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные Силы России сбили в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Питомник, Русская Лозовая, Липцы, Волохов Яр, Глубокое, Стрелечья, Петровское, Михайловка, Мосьпаново, Малые Проходы Харьковской области, Первомайск Луганской Народной Республики, Вознесенск Николаевской области.

МО РФ сообщает о 18 сбитых беспилотниках ВСУ
Фото: тк звездатк звезда

«В том числе один украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2» сбит в районе населенного пункта Покровка Николаевской области», - отметил Конашенков в ходе брифинга.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы экипажей многофункциональных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации ВКС России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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