МО РФ сообщает о 18 сбитых беспилотниках ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные Силы России сбили в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Питомник, Русская Лозовая, Липцы, Волохов Яр, Глубокое, Стрелечья, Петровское, Михайловка, Мосьпаново, Малые Проходы Харьковской области, Первомайск Луганской Народной Республики, Вознесенск Николаевской области.