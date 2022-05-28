Минобороны РФ заявило о взятии крупного города в Донбассе

Крупный донбасский город Красный Лиман перешел под контроль российских военных, а также подразделений Донецкой народной республики. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Речь идет о Красном Лимане. По информации ведомства, он полностью очищен от бойцов ВСУ и нацбатов.

Стоит отметить, что взятие Красного Лимана позволяет союзным войскам выйти напрямую к славянску, а также в тыл украинским подразделения, занимающим Северск, через который проходит одна из дорог, соединяющих с «большой землей» северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ. Одновременно части ВС РФ, ДНР и ЛНР наступают с юга на Артемовск (Бахмут), стремясь перерезать вторую дорогу, ведущую через Соледар на Лисичанск и Северодонецк. В последнем также идут бои.