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47 минут назад

Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине

Елена Прошина

Граница Херсонской области Украины с подконтрольными киевскому режиму регионами закрыта в целях безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса», — сообщил Стремоусов.

Отмечается, что проехать из области можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.

Во время спецоперации военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В данных регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль Киева и не свернет с курса интеграции с РФ.

Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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