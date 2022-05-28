Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине

«Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса», — сообщил Стремоусов.