Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине

Граница Херсонской области Украины с подконтрольными киевскому режиму регионами закрыта в целях безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
«Сейчас граница в целях безопасности закрыта. Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса», — сообщил Стремоусов.
Отмечается, что проехать из области можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.
Во время спецоперации военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В данных регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль Киева и не свернет с курса интеграции с РФ.