Массовое захоронение украинских морпехов обнаружили в парке Мариуполя

«Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В списки внесены фамилии, имена, отчества, должности, звания. В этих списках 52 человека. Практически на всех телах в нескольких местах в карманы вложены записки с данными погибшего, как из таблицы», – цитирует ТАСС Калашникова.