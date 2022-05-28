Массовое захоронение украинских морпехов обнаружили в парке Мариуполя

Более 50 тел украинских военнослужащих, большинство из которых морские пехотинцы, обнаружены в парке Мариуполя в массовом захоронении рядом со стадионом «Металлург», сообщил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Калашников.
«Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В списки внесены фамилии, имена, отчества, должности, звания. В этих списках 52 человека. Практически на всех телах в нескольких местах в карманы вложены записки с данными погибшего, как из таблицы», – цитирует ТАСС Калашникова.
Сообщается, что тела сложены друг на друга в траншее шириной полтора метра и длинной около 50 метров. В настоящее время извлечено 14 тел, специалисты продолжают их осмотр и подъем.
Значительная часть тел из массового захоронения принадлежит украинским морпехам.
«В списки, обнаруженные при извлечении тел, внесен один подполковник, один майор, два лейтенанта. Все остальные рядовые, особенно много матросов, видимо, морпехи», – добавил Калашников.
Также он сообщил, что практически все тела имеют следы огнестрельных и осколочных ранений, есть сочетанные травмы тела, которые, возможно, связаны с обрушением конструкций. У многих погибших имеются следы оказания медицинской помощи.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что в черте города на старом кладбище обнаружено массовое стихийное захоронение. Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как «Азов*»
(против организации возбуждено уголовное дело).