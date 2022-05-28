В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Массовое захоронение украинских морпехов обнаружили в парке Мариуполя

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Более 50 тел украинских военнослужащих, большинство из которых морские пехотинцы, обнаружены в парке Мариуполя в массовом захоронении рядом со стадионом «Металлург», сообщил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Калашников.

Массовое захоронение украинских морпехов обнаружили в парке Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

«Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В списки внесены фамилии, имена, отчества, должности, звания. В этих списках 52 человека. Практически на всех телах в нескольких местах в карманы вложены записки с данными погибшего, как из таблицы», – цитирует ТАСС Калашникова.

Сообщается, что тела сложены друг на друга в траншее шириной полтора метра и длинной около 50 метров. В настоящее время извлечено 14 тел, специалисты продолжают их осмотр и подъем.

Минобороны РФ заявило о взятии крупного города в Донбассе

Значительная часть тел из массового захоронения принадлежит украинским морпехам.

«В списки, обнаруженные при извлечении тел, внесен один подполковник, один майор, два лейтенанта. Все остальные рядовые, особенно много матросов, видимо, морпехи», – добавил Калашников.

Также он сообщил, что практически все тела имеют следы огнестрельных и осколочных ранений, есть сочетанные травмы тела, которые, возможно, связаны с обрушением конструкций. У многих погибших имеются следы оказания медицинской помощи.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что в черте города на старом кладбище обнаружено массовое стихийное захоронение. Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как «Азов*»

(против организации возбуждено уголовное дело).

Армия,Константин Иващенко,Дмитрий Калашников,Минобороны России,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители