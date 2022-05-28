СМИ обнаружили сына британского политика на передовой на Украине

30-летний Грант, имеющий пятилетний опыт службы в батальоне спецназа Королевской морской пехоты, является родственником парламентария Хелен Грант. Она заседает в парламенте уже 12 лет и является 12 лет специальным представителем премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам образования девочек.

По информации издания, Бен Грант попал на видео во время боя в северо-восточной части Украины. Он руководил группой британских и американских бойцов, пытавшейся уничтожить российский БТР на расстоянии около сотни метров. В какой-то момент Грант приказал своему подчиненному выстрелить по бронемашине из гранатомета Matador и проконтролировать реактивную струю от гранатомета позади себя.