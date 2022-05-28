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14 минут назад

СМИ обнаружили сына британского политика на передовой на Украине

Lenta.ru

Бен Грант, сын депутата от консерваторов Хелен Грант, оказался среди наемников, отправившихся на Украину. Это выяснило издание i.

СМИ обнаружили сына британского политика на передовой на Украине
Фото: ReutersReuters

30-летний Грант, имеющий пятилетний опыт службы в батальоне спецназа Королевской морской пехоты, является родственником парламентария Хелен Грант. Она заседает в парламенте уже 12 лет и является 12 лет специальным представителем премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам образования девочек.

По информации издания, Бен Грант попал на видео во время боя в северо-восточной части Украины. Он руководил группой британских и американских бойцов, пытавшейся уничтожить российский БТР на расстоянии около сотни метров. В какой-то момент Грант приказал своему подчиненному выстрелить по бронемашине из гранатомета Matador и проконтролировать реактивную струю от гранатомета позади себя.

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