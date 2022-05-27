США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря

США собираются поддерживать военное присутствие и проводить учения в регионе Балтийского моря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на фоне переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто .

«США будут также сохранять активную деятельность, связанную с учениями, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря», — сказал американский политик.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетнего нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. При этом не все члены альянса оказались согласны с таким решением — Турция выступила против и блокировала их присоединение.