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41 минуту назад

США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря

Елена Прошина

США собираются поддерживать военное присутствие и проводить учения в регионе Балтийского моря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на фоне переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

США будут поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря
Фото: РамблерРамблер

«США будут также сохранять активную деятельность, связанную с учениями, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря», — сказал американский политик.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетнего нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. При этом не все члены альянса оказались согласны с таким решением — Турция выступила против и блокировала их присоединение.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Швеция» — настоящее гнездо террора, которое поддерживает Рабочую партию Курдистана, а также «Силы народной самообороны». Некоторые эксперты считают, что таким образом Анкара добивается снятия с себя ряда санкций.

Армия,Пекка Хаависто,Энтони Блинкен,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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