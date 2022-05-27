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15 минут назад

МО РФ: украинские националисты развернули «Точку-У» и РСЗО на территории зернохранилища в Северске ДНР

ТК «Звезда»иещё 1

В Северске Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развернут ракетный комплекс «Точка -У» и РСЗО. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ: националисты развернули «Точку-У» на территории зернохранилища
Фото: тк звездатк звезда

Согласно заявлению Минобороны России, при этом, националисты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооруженные Силы России на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

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«В жилых домах в Харькове по улице Клочковской и в Константиновке Донецкой Народной Республики по улице Циолковского боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. При этом, эвакуация мирных жителей из зданий не осуществлялась; в Краматорске в лицее № 65 и Краматорском центре профессионально-технического образования № 47 по улице Юбилейная подразделения вооруженных националистических формирований оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов; в населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника, а персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий», - рассказал представитель российского оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что оспа обезьян занесена из Нигерии, где работают биологические лаборатории Соединенных Штатов. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, согласно имеющимся данным, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашинтону биолаборатории.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Армия,Михаил Мизинцев,Игорь Кириллов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,НЦУО РФ,
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