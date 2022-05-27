МО РФ: националисты развернули «Точку-У» на территории зернохранилища

«В жилых домах в Харькове по улице Клочковской и в Константиновке Донецкой Народной Республики по улице Циолковского боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. При этом, эвакуация мирных жителей из зданий не осуществлялась; в Краматорске в лицее № 65 и Краматорском центре профессионально-технического образования № 47 по улице Юбилейная подразделения вооруженных националистических формирований оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов; в населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника, а персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий», - рассказал представитель российского оборонного ведомства.