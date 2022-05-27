Пентагон и Госдеп обсуждают отправку американских военных в Киев

Власти США задумались над необходимостью отправки на Украину военных для защиты посольства страны в Киеве. Как сообщает РИА Новости, тема обсуждается Пентагоном и Госдепом, однако окончательное решение пока не принято, заявил официальный представитель Минобороны Джон Кирби.
«Мы ведем активные консультации с госдепартаментом, о том есть ли смысл отправлять американский военный контингент для обеспечения безопасности... посольства. Но на эту тему решений пока не принято», — заявил он.
Кирби отметил, что США по-прежнему не собираются использовать свои войска в боевых действиях на территории Украины.
При этом ранее он отмечал, что единственный сотрудник Пентагона, который сейчас находится в стране — военный атташе американского посольства.