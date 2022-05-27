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1 час назад

Пентагон и Госдеп обсуждают отправку американских военных в Киев

Елена Прошина

Власти США задумались над необходимостью отправки на Украину военных для защиты посольства страны в Киеве. Как сообщает РИА Новости, тема обсуждается Пентагоном и Госдепом, однако окончательное решение пока не принято, заявил официальный представитель Минобороны Джон Кирби.

Пентагон и Госдеп обсуждают отправку американских военных в Киев
Фото: CC BY-SA 4.0 CC BY-SA 4.0

«Мы ведем активные консультации с госдепартаментом, о том есть ли смысл отправлять американский военный контингент для обеспечения безопасности... посольства. Но на эту тему решений пока не принято», — заявил он.

Кирби отметил, что США по-прежнему не собираются использовать свои войска в боевых действиях на территории Украины.

При этом ранее он отмечал, что единственный сотрудник Пентагона, который сейчас находится в стране — военный атташе американского посольства.

Армия,Джон Кирби,Госдеп США,Пентагон,
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