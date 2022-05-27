В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине РСЗО

Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно поставок на Украину ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов.

"Мы в курсе того, что украинцы просят <...> РСЗО в частном и публичном порядке. Я не буду забегать вперед решений, которые еще не были приняты", - сказал он.

В четверг телеканал CNN сообщил, что США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня. Как отмечают его источники, американское руководство "на протяжении нескольких недель не решалось" отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные "могут использовать их для наступательных действий на территории России".