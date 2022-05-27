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34 минуты назад

В Пентагоне заявили, что пока не приняли решение о передаче Украине РСЗО

ТАСС

Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно поставок на Украину ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов.

В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине РСЗО
Фото: U.S. Department of Defense U.S. Department of Defense

"Мы в курсе того, что украинцы просят <...> РСЗО в частном и публичном порядке. Я не буду забегать вперед решений, которые еще не были приняты", - сказал он.

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Кирби добавил, что Пентагон "находится в постоянной коммуникации" с украинскими властями по вопросам вооружений.

В четверг телеканал CNN сообщил, что США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня. Как отмечают его источники, американское руководство "на протяжении нескольких недель не решалось" отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные "могут использовать их для наступательных действий на территории России".

Армия,Джон Кирби,Пентагон,
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