В минобороны РФ назвали возможную причину распространения оспы обезьян

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает по меньшей мере четыре биолаборатории США. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что такое совпадение требует проверки специалистов ВОЗ.

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Генерал рассказал, что по данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян. События происходили на фоне COVID-19.

Глава РХБЗ призвал ВОЗ расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в городах Абуджа, Зариа и Лагос с последующим информированием мирового сообщества о полученных результатах. По мнению Кириллова, там возможны многочисленные случаи нарушения Соединенными Штатами требований биобезопасности и небрежное хранение патогенных биоматериалов.