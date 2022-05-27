Возвращение возбудителя натуральной оспы, которым интересуется Пентагон , станет глобальной катастрофой для всего человечества. Об этом сообщил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов .

"Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества", - сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что по сравнению с COVID-19 этот возбудитель является таким же заразным, но его летальность в 10 раз выше.