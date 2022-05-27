В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
19 минут назад

Кадыров заявил о превосходстве оружия России над иностранным

Елена Прошина

Российское вооружение «на порядок лучше», чем иностранные трофеи, захваченные на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сравнил российское оружие с оружием НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За счет того, что нацисты весь груз оставляют не тронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев. Выбирают на вкус и после тестирования на тех же бандеровцах честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше», — написал Кадыров, также поделившись видео с очередными трофеями в нетронутом состоянии.

Он добавил, что на освобожденных базах в ЛНР военные ежедневно находят гранатометы, пулеметы, автоматы, минометы и другие виды оружия, поставляемого на Украину из-за рубежа.

«Одним словом, бездельничают бандеровцы и просто разводят НАТО на доллары и вооружение», — заключил Кадыров.

На Украине прервали эфир с говорившим о бедственном положении ВСУ депутатом

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации. По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре украинской армии и делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Верховный суд,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители