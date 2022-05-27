Кадыров сравнил российское оружие с оружием НАТО

«За счет того, что нацисты весь груз оставляют не тронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев. Выбирают на вкус и после тестирования на тех же бандеровцах честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше», — написал Кадыров, также поделившись видео с очередными трофеями в нетронутом состоянии.

Он добавил, что на освобожденных базах в ЛНР военные ежедневно находят гранатометы, пулеметы, автоматы, минометы и другие виды оружия, поставляемого на Украину из-за рубежа.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации. По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре украинской армии и делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.