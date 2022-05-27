Украинские пленные рассказали, как командование ВСУ скрывает потери

«В середине марта получил приказ от командира бригады Боронюка выкопать траншею два метра в ширину и 50 метров в длину. Она нужна была для захоронения около 50 сослуживцев, среди них были мои знакомые. Позже я случайно узнал, что те, с кем был знаком лично, в документах числятся дезертирами и пропавшими без вести. Получается, что командование просто списало и скрыло потери, а близким и родным много врут», – отметил он.