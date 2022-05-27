В Канаде раскрыли подробности обучения украинских военных

Вооруженные силы Канады уже на протяжении семи лет обучают украинских военных. Об этом заявила посол Канады на Украине Лариса Галадза, пишет РИА Новости.

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По ее словам, Канада и Украина давние партнеры в военной сфере.

«Вы знаете, что более 30 тысяч украинских военных уже прошли учения от канадских вооруженных сил, которые уже семь лет до войны работали на Украине», - заявила Галадзе в эфире украинского телеканала «Эспресо».

Посол также подчеркнула, что Канада уже предоставила Украине летальное оружие, данные разведки со спутников, камеры для беспилотных аппаратов. При этом, так как страна не располагает оружием, которое необходимо Украине, она «выделила почти 500 миллионов долларов», чтобы закупить его.