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19 минут назад

Кадыров заявил о превосходстве российского оружия над оружием НАТО

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как украинские военные в ходе боев с российскими войсками бросают предоставленные им Североатлантическим альянсом оружие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров сравнил российское оружие с оружием НАТО
Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/РИА «Новости»Пресс-служба главы Чеченской Республики/РИА «Новости»

«За счет того, что нацисты весь груз оставляют не тронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев. Выбирают на вкус и после тестирования на тех же бандеровцах честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше», — поделился чеченский лидер.

По его словам, российские военнослужащие «наводят порядок в ЛНР» и каждый день находят на территориях Украины, перешедших под контроль армии России, гранатометы, пулеметы, автоматы, минометы и другие виды оружия иностранного производства.

«Одним словом, бездельничают бандеровцы и просто разводят НАТО на доллары и вооружение», — подытожил Кадыров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
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