В Подмосковье на полигоне «Нахабино» проходит финал Всеармейского конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022. На состязаниях взревели моторы армейских машин. Всего в конкурсе принимают участие семь команд, включая одну женскую.
Так, девушки участвуют в заездах на УАЗах, где им необходимо пройти шесть кругов по глубокой грязи и каждый маневр исполнить идеально. Конкурсантки за рулем действовали бесстрашно и вырывая победу, обгоняли друг друга на поворотах.
Ранее на плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки - 2022». За право представлять Россию на международном конкурсе в этом году борются представители трех военных округов и Новосибирского высшего военного командного училища.