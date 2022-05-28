В Подмосковье на полигоне «Нахабино» проходит финал Всеармейского конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022. На состязаниях взревели моторы армейских машин. Всего в конкурсе принимают участие семь команд, включая одну женскую.

Так, девушки участвуют в заездах на УАЗах, где им необходимо пройти шесть кругов по глубокой грязи и каждый маневр исполнить идеально. Конкурсантки за рулем действовали бесстрашно и вырывая победу, обгоняли друг друга на поворотах.