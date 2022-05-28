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29 минут назад

Ревут моторы: на полигоне «Нахабино» стартовал финал конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

ТК «Звезда»иещё 1

В Подмосковье на полигоне «Нахабино» проходит финал Всеармейского конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022. На состязаниях взревели моторы армейских машин. Всего в конкурсе принимают участие семь команд, включая одну женскую.

На полигоне «Нахабино» проходит финал Всеармейского конкурса
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Так, девушки участвуют в заездах на УАЗах, где им необходимо пройти шесть кругов по глубокой грязи и каждый маневр исполнить идеально. Конкурсантки за рулем действовали бесстрашно и вырывая победу, обгоняли друг друга на поворотах.

Ранее на плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки - 2022». За право представлять Россию на международном конкурсе в этом году борются представители трех военных округов и Новосибирского высшего военного командного училища.

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