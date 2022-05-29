Когда у Украины закончится боевая авиация

Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», – сообщил в пятницу представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Днем ранее Конашенков объявил, что в небе той же Одесской области, в районе Кремидовки уничтожен украинский военно-транспортный самолет ВВС, доставлявший оружие и боеприпасы, а над Гусаровкой в Харьковской области сбит ударный вертолет Ми-24. Позже в субботу были сбиты еще два Су-25 и вертолет Ми-8.
Сообщения о подобных успехах российских ПВО и ВКС поступают почти ежедневно. При этом многие помнят о том, что 6 марта, в самом начале спецоперации тот же генерал Конашенков отчитался о гибели практически всей боеспособной авиации противника.
«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена, – цитировал тогда генерала ТАСС. – Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны».
Стоит напомнить: по данным нашего Генштаба, на момент начала спецоперации ВСУ имели в строю 152 самолета, в основном это Су-27, Миг-29, Су-25. Вертолетов, а это Ми-24 и различные модификации Ми-8, насчитывалось 149. А уже 27 мая на брифинге в Минобороны РФ называли следующие цифры украинских авиационных потерь – 180 самолетов и 127 вертолетов.
То есть если вертолеты в считанном числе еще остаются, то самолеты начали выбивать, получается, уже по второму кругу. Остается сделать вывод, что Украина получает авиатехнику из-за рубежа. Каким образом это делается? Вероятнее всего, – и это подтверждают зарубежные источники, – самолеты везут под видом запчастей. Отстыковывают крылья, делая летную машину пригодной для перемещения железнодорожным или автомобильным транспортом, и в таком замаскированном виде перемещают через границу.
Что касается вертолетов, то технология их поставок с Запада такая же – с воздушного судна снимается все, что можно снять, для уменьшения габаритов, перевозят по земле, затем собирают. Например, в начале этой недели сообщалось, что Чехия готова предоставить семь ударных «вертушек» Ми-24, но подтверждения этой информации пока не последовало. США вроде пообещали выделить 17 единиц вертолетов Ми-17 из числа ранее заказанных ими у России для ВВС Афганистана. Скорее всего, эти машины ждут своего часа в техцентре по ремонту вертолетов в Эмиратах, но отправят ли их на Украину, пока точно неизвестно.
Что конкретно могут поставить Киеву союзники? Это истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Последние были только в арсенале у Польши, а вот МиГи теоретически могут приехать не только из Польши, но также и из Болгарии, Словакии и Румынии, о которой упоминал в марте генерал Конашенков. В любом случае речь идет о достаточно небольшом количестве – скажем, Болгария официально имеет 16 МиГ-29, из них в летном состоянии едва ли десяток. Больше всего МиГов у Польши, – штук 25-30, и тоже далеко не все способны летать.
Возможно и то, что какие-то боевые самолеты, которые наши военные сочли уничтоженными на аэродромах, реально оказались все же пригодными для ремонта и теперь возвращены в строй.
Дело в том, что у киевского режима есть и другой источник пополнения авиапарка. На Украине осталось несколько авиаремонтных заводов, – в той же Одессе, в Киеве, Запорожье, Львове, Николаеве, Харькове, плюс завод в Конотопе (Сумская область), который специализируется на ремонте вертолетов. На каждом из них наверняка находилось какое-то количество машин – в ремонте или в его ожидании – которые смогли быстро вернуть в строй при помощи поставляемых с Запада запасных деталей и агрегатов. И на запорожском двигателестроительном заводе «Мотор Сич» тоже имелась своя авиаремонтная база и, скорее всего, недавний ракетный удар по заводу был нацелен именно по этой площадке.
То, что Киеву могут передать страны НАТО, – в частности, Польша, Германия или Словения – это капля в море, уверен заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Его собственные оценки арсенала украинских ВВС к моменту начала конфликта резко отличаются от оценок нашего Генштаба. «На сегодня у Украины остается около 200 боевых самолетов и вертолетов – это около двух дивизий, а на момент начала спецоперации их было около 600. Они базируются частично в средней полосе – от Харькова до Кривого Рога и Одессы. Но основная часть – в западных регионах. Второй рубеж у них в районе Луцка, Львовщины, Тернополя и Закарпатья. Именно там сейчас готовится авиация к повторным ударам по российским Вооруженным силам», – говорит Попов газете ВЗГЛЯД.
Он напоминает, что на территории Украины до начала конфликта существовало несколько заводов-изготовителей авиационной техники, в том числе в Харькове и в Гостомеле под Киевом.
«На Украине было до 20 ремонтных предприятий гражданской и военной авиации. Это большой потенциал.
Огромнейшим авиационным объединением был запорожский «Мотор Сич», – говорит Попов. На территории страны со времен СССР сохранились огромные склады с авиазапчастями. «И сегодня у Украины есть возможности воспроизводить отдельные агрегаты, аппаратуру для поддержания боевой исправности самолетов и вертолетов», – подчеркнул эксперт. Он напомнил, что после обретения независимости на Украине оставалось более 2,8 тыс. различных военных воздушных судов и «львиная доля хорошо подготовленных летчиков». Только истребителей МиГ-29 различных модификаций было 240 единиц и около 70 Су-27, 45 Су-24 и более 30 Су-25, а о вертолетах и говорить не приходится – их было очень много.
Бывший замкомандующего ВВС Прибалтийского военного округа СССР по армейской авиации, генерал-майор Александр Цалко согласен, что с восстановлением авиатехники, особенно вертолетной у Украины пока «проблем нет».
«В бой могут отправляться машины, которые были списаны в мирное время – в связи с налетом предельного количества часов или превышением срока эксплуатации. По военным меркам и те, и другие машины вполне боеспособны, потому что их задача – пробыть в воздухе не более 3-5 часов. Кроме того, списанная техника служит донором для более современной, но пострадавшей в бою.
Впрочем, если речь идет о сборке вертолетов из запчастей, то для этого нужны особые предприятия. «Такой завод на Украине один – в Конотопе. С советских лет там ремонтировались Ми-6, Ми-26 и Ми-8. Вооруженные силы РФ могут ударить по этому заводу, если узнают, что там что-то такое начали собирать. А все остальные предприятия – это просто «шараш-монтаж». Запорожский «Мотор Сич» мог бы собирать Ми-8 или Ми-24, как планировалось ранее, но его недавно крепко разорили. Как известно, по нему был нанесен ракетный удар», – напоминает Цалко.
Следует помнить, что самолеты сами не воюют, а квалифицированных военных пилотов у Украины и до начала конфликта остро не хватало. Именно поэтому ВСУ, судя по всему, вынуждены «мотивировать и приглашать» военных пенсионеров. «Наиболее болевая у них точка – это наличие кадров, их подготовка. Нужно не только уметь летать. У летчика должна быть высокая мотивация. Заставить его физически выполнить в воздухе ту или иную задачу никто не может», – напоминает Попов.
«Кроме того, важны постоянные тренировки. Не полетал три месяца и уже что-то можешь упустить. Год не летал – еще хуже. Хорошему летчику в ранге полковника после двух-трех лет без полетов надо восстанавливаться один-два месяца. Конечно, если нужно выполнить боевую задачу «любой ценой», то он может совершить боевой вылет уже через два-три дня, но это будет почти самоубийство», – отмечает генерал.
Летчика нужно готовить три года – в училище (два срока по 10 месяцев) и еще год в части, напоминает Цалко. Правда, в случае «форсированной подготовки» срок учебы можно сократить до полугода.
«На сегодня летный состав на Украине уже почти целиком истреблен.
У них и так было мало летчиков, но многие уже погибли из-за низкого уровня подготовки, минимального налета. На Украине только одно летное училище. Я удивляюсь, как они соглашаются летать на таком хламе – не летчики, а камикадзе. Их сбивают, а они продолжают совершать вылеты. Я даже не представляю, что какие настроения царят в бывших авиаполках, когда там непрерывно гибнут люди», – недоумевает эксперт.
В любом случае, эшелонированная войсковая ПВО российских войск и сил ДНР и ЛНР достаточно успешно борются с любыми воздушными целями, да и работающие по своим целям самолеты ВКС всегда имеют при себе ракеты «воздух-воздух» и потому способны быстро поражать любой выявленный вражеский самолет или беспилотник.
«Эти удары достигают результатов. Интенсивность применения ВВС Украины снизилась в разы по сравнению с началом операции», – подводит итог генерал Попов.