Патрушев рассказал о брошенном Западом в Афганистане оружии

Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там свыше 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, более 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, а также около 40 самолетов и 40 вертолетов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

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По его словам, отдельным источником доходов являются нелегальные поставки оружия не только внутри Афганистана, но и за его пределами. В основном речь идет о вооружениях, которые были в огромных количествах брошены Западом при отступлении, добавил секретарь Совбеза.

«По нашим оценкам, речь идет более чем о 1100 единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометов, 250 единиц противотанковых и зенитных комплексов», — резюмировал Патрушев.