ФСБ заявила об усилении подразделения на границе с Украиной

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в связи с обстрелами пограничников и мирных жителей со стороны Украины усилила подразделения пунктов пропуска на границе. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

После начала российской спецоперации на Украине в приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях, некоторых районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма - был введен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Власти Курской и Белгородской области сообщают о регулярных обстрелах сел с украинской территории, нападениям также подвергаются пункты пропуска.

По словам Кулишова, обстановка остается сложной, ведутся обстрелы российских пограничников, а также украинскими националистами проводятся «акции устрашения» в виде артиллеристских ударов по населенным пунктам.

«В целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развернуты дополнительные временные пограничные посты. Прикрытие угрожаемых направлений осуществляется укрупненными пограничными нарядами на бронетехнике и с групповым оружием», - пояснил он.