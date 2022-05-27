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1 час назад

ФСБ заявила об усилении подразделения на границе с Украиной

Алиса Селезнёва

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в связи с обстрелами пограничников и мирных жителей со стороны Украины усилила подразделения пунктов пропуска на границе. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

ФСБ заявила об усилении подразделения на границе с Украиной
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

После начала российской спецоперации на Украине в приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях, некоторых районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма - был введен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Власти Курской и Белгородской области сообщают о регулярных обстрелах сел с украинской территории, нападениям также подвергаются пункты пропуска.

По словам Кулишова, обстановка остается сложной, ведутся обстрелы российских пограничников, а также украинскими националистами проводятся «акции устрашения» в виде артиллеристских ударов по населенным пунктам.

«В целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развернуты дополнительные временные пограничные посты. Прикрытие угрожаемых направлений осуществляется укрупненными пограничными нарядами на бронетехнике и с групповым оружием», - пояснил он.

По его словам, резко вырос и поток беженцев из Украины, с середины февраля в Россию приехали более одного миллиона двухсот тысяч человек. При этом среди них выявлено «250 праворадикальных и националистических элементов, в том числе участвовавших в боевых действиях на юго-востоке Украины».

Армия,Владимир Кулишов,ФСБ,
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