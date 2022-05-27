Стало известно об успехах российского «Бастиона» на Украине

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» Черноморского флота России за три месяца участия в специальной операции поразил несколько десятков наземных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Комплекс дислоцирован в Крыму. Как стало известно источнику, во время боевых действий «все назначенные цели были поражены с заданной точностью». Комплекс и ракета «блестяще» продемонстрировали способность достигать наземные цели, сообщил он об успехах техники.

9 мая Минобороны заявило об уничтожении украинских вертолетов ракетами «Оникс» БРК «Бастион». Воздушные судна были сбиты на площадке подскока в районе населенного пункта Арциз Одесской области.