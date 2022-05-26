Расстреливают за плохо вырытый окоп: сдавшиеся бойцы ВСУ о своем командовании

«Я рядом стоял - командир зашел, еще поздоровался со мной, что-то пошутил - подошел к майору, спрашивает "почему окоп не вырыли?". Ну он тихо говорит - мол обстрелы постоянно, песок засыпается. И я слышу - "ты что-то перепутал?". Он передернул затвор и выстрелил майору в голову. На нас оружие направил, сказал закапывать тело. Я потом по селу прятался, думал, что он меня тоже пристрелит», - рассказал один из бойцов.