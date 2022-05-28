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34 минуты назад

В Финляндию прибыли боевые корабли НАТО

Газета.Ruиещё 1

Два военных корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки. Об этом сообщает Nord News.

В Финляндию прибыли боевые корабли НАТО
Фото: ReutersReuters

Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантном корабле USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции. Боевые корабли присоединились к фрегату ВМС Германии класса "Саксония", который прибыл в Хельсинки после совместных учений с финским прибрежным флотом ранее на этой неделе. В этих учениях также были задействованы американский авианосец USS Kearsarge, десантный корабль класса Wasp, а также финские и шведские войска.

Швеция направила на эти учения второй по величине военный корабль. После маневров у Финляндии USS Kearsarge отплыл в Стокгольм, где планируется принять участие в масштабных учениях НАТО Baltops 2022. Швеция.

Турция испытала альтернативу С-400

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, в учениях примут участие более 45 морских подразделений, 75 самолетов и около 7000 человек личного состава. Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО без выполнения требований Турции признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией и отменить санкции на поставку в Турцию оружия. При этом переговоры делегаций Швеции и Финляндии с турецкими официальными лицами не привели к существенным результатам, и когда будут продолжены обсуждения, неизвестно.

Армия,Джон Кирби,Рабочая партия Курдистана,НАТО,Пентагон,
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