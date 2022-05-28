В Финляндию прибыли боевые корабли НАТО

Два военных корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки. Об этом сообщает Nord News.

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Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантном корабле USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции. Боевые корабли присоединились к фрегату ВМС Германии класса "Саксония", который прибыл в Хельсинки после совместных учений с финским прибрежным флотом ранее на этой неделе. В этих учениях также были задействованы американский авианосец USS Kearsarge, десантный корабль класса Wasp, а также финские и шведские войска.

Швеция направила на эти учения второй по величине военный корабль. После маневров у Финляндии USS Kearsarge отплыл в Стокгольм, где планируется принять участие в масштабных учениях НАТО Baltops 2022. Швеция.