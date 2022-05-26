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1 час назад

На Украине пожаловались на нехватку формы для военных

Lenta.ruиещё 2

Украина столкнулась с нехваткой формы для военнослужащих из-за отъезда специалистов по ее производству, пожаловалась заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Ее слова приводит ТАСС.

На Украине пожаловались на нехватку формы для военных
Фото: ТАССТАСС

«К сожалению, мы сталкиваемся с определенными проблемами. Многие люди покинули Украину, и производители указывают на нехватку квалифицированного персонала. В частности, в нашей ситуации — швей», — заявила Маляр.

24 мая в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что Украину с начала специальной военной операции России покинули более 6,59 миллиона беженцев.

Ранее полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что у Украины отсутствуют ресурсы для организации контрнаступления. По его словам, в украинской армии не хватает солдат, офицеров, горюче-смазочных материалов (ГСМ) для бронетехники и стрелкового оружия.

Армия,Андрей Кошкин,ООН,
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