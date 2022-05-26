Лукашенко оценил военную мощь Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил военную мощь страны, отметив, что она вполне способна противостоять самым крупным государствам. Соответствующее заявление он сделал на совещании в Минобороны, передает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, в современных условиях исход военных действий зависит не от численности армии, а от умений.
«Надо воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Сегодня это приобретает серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам», — сказала Лукашенко.
Он отметил, что армия Белоруссии готова к боевым действиям при необходимости. Также Лукашенко подчеркнул важность информационного противостояния, которое предшествует «горячей войне» и сопровождает любое военное противостояние.