В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
13 минут назад

Лукашенко оценил военную мощь Белоруссии

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил военную мощь страны, отметив, что она вполне способна противостоять самым крупным государствам. Соответствующее заявление он сделал на совещании в Минобороны, передает БЕЛТА.

Лукашенко оценил военную мощь Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

По словам Лукашенко, в современных условиях исход военных действий зависит не от численности армии, а от умений.

«Надо воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Сегодня это приобретает серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам», — сказала Лукашенко.

Он отметил, что армия Белоруссии готова к боевым действиям при необходимости. Также Лукашенко подчеркнул важность информационного противостояния, которое предшествует «горячей войне» и сопровождает любое военное противостояние.

Армия,Александр Лукашенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители