Лукашенко оценил военную мощь Белоруссии

«Надо воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Сегодня это приобретает серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам», — сказала Лукашенко.