Белоруссия сообщила о самолетах НАТО в своем воздушном пространстве

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что полеты разведывательной авиации государств-членов НАТО фиксируются над территорией страны ежедневно. Как сообщает РИА Новости, в военном ведомстве внимательно следят за перемещением самолетов альянса и вырабатывают меры, которые не допустят роста напряженности у границ республики.
«Нас это не может не беспокоить. Мы за этим очень пристально следим, смотрим, вырабатываем комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу напряжения, которое сложилось вокруг наших границ», — сказал Хренин.
Глава белорусского ведомства подчеркнул, что цель полетов на территории Белоруссии — оперативное изучение местности и подготовка летчиков блока.
Напомним, что ранее западные СМИ сообщили, что украинские войска стягиваются к границе с Белоруссией. По данным журналистов, бойцы территориальной обороны выкапывают траншеи и готовят к позиции, якобы ожидая удар со стороны Минска.