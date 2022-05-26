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11 минут назад

Белоруссия сообщила о самолетах НАТО в своем воздушном пространстве

Елена Прошина

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что полеты разведывательной авиации государств-членов НАТО фиксируются над территорией страны ежедневно. Как сообщает РИА Новости, в военном ведомстве внимательно следят за перемещением самолетов альянса и вырабатывают меры, которые не допустят роста напряженности у границ республики.

Белоруссия сообщила о самолетах НАТО в своем воздушном пространстве
Фото: USAFUSAF

«Нас это не может не беспокоить. Мы за этим очень пристально следим, смотрим, вырабатываем комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу напряжения, которое сложилось вокруг наших границ», — сказал Хренин.

В Белоруссии зафиксировали наращивание контингента НАТО у западных границ

Глава белорусского ведомства подчеркнул, что цель полетов на территории Белоруссии — оперативное изучение местности и подготовка летчиков блока.

Напомним, что ранее западные СМИ сообщили, что украинские войска стягиваются к границе с Белоруссией. По данным журналистов, бойцы территориальной обороны выкапывают траншеи и готовят к позиции, якобы ожидая удар со стороны Минска.

Армия,Виктор Хренин,НАТО,
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