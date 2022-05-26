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43 минуты назад

Белоруссия обеспокоилась полетами авиации НАТО у своих границ

Lenta.ru

Власти Белоруссии обеспокоены полетами разведывательной авиации НАТО у границ республики. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, передает РИА Новости.

Белоруссия обеспокоилась полетами авиации НАТО у своих границ
Фото: Benoit Tessier / ReutersBenoit Tessier / Reuters

«Все те полеты, которых происходит десятки в сутки, — это оперативное изучение территории, подготовка летчиков, которые изучают, смотрят, — сказал Хренин. — Не дай бог, чтобы это стало театром военных действий в будущем».

По словам министра, в Минске очень пристально следят за действиями Североатлантического альянса и вырабатывают «комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу» напряжения, которое сложилось возле границ.

«Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить на своей земле, развиваться сами. Быть независимыми, самостоятельными», — заявил Хренин и добавил, что белорусская армия является прежде всего инструментом недопущения войны.

Армия,В мире,Виктор Хренин,НАТО,
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