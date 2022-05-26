Российский эксперт оценил шансы на выход Турции из НАТО

Анкара стремится добиться уступок от НАТО, заявляя о блокировке присоединения Финляндии и Швеции, выход Турции из Североатлантического альянса не представляется вероятным. Такое мнение в беседе с ТАСС в четверг выразил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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"Я не думаю, что мы должны рассматривать такую опцию, как выход Турции из НАТО, в качестве вероятного варианта. Речь со стороны Анкары идет о том, чтобы добиться определенных уступок как от Финляндии и Швеции, так и от Североатлантического блока в целом, прежде всего, конечно, от Соединенных Штатов", - сказал он.

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По мнению Кортунова, Турция преследует целый ряд целей, в которых может извлечь для себя выгоду. "Есть несколько вопросов, которые президент Турции Тайип Эрдоган хотел бы обсудить и по возможности снять на своих условиях. Это касается санкций в отношении поставок российских ракетных систем С-400, возвращения в Турцию консорциума производства истребителей пятого поколения F-35 и, собственно, поставки F-35 турецким военно-воздушным силам", - продолжил аналитик.

В свою очередь Финляндия и Швеция, согласно позиции Анкары, должны заявить о том, что они дистанцируются от Рабочей партии Курдистана (РПК), пояснил собеседник агентства. "Я думаю, что принципиально это ничего не изменит, но, по крайней мере, позволит Эрдогану заявить о свой дипломатической победе, которая ему очень не помешает в условиях того, что приближаются выборы, где ему [предстоит] довольно нелегкая борьба", - резюмировал Кортунов.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в организацию. Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите ОДКБ в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет этих стран не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет с ними проблем.