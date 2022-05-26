Басурин назвал число украинских военных на «Азовстали»

Заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на территории «Азовстали» в Мариуполе могут оставаться десятки украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

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«Их могут быть единицы, а могут быть десятки», — сказал он.

Басурин считает, что кто-то из скрывавшихся на заводе хотел «перехитрить» — после освобождения «Азовстали» пересидеть, а затем, переодевшись в гражданскую одежду, «выйти и жить на свободе», однако так не получится.

Также он отметил, что оставшиеся на заводе военные не оказывают сопротивления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на «Азовстали» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских военных. Он добавил, что такие люди не представляют активной угрозы.