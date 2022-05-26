В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
16 минут назад

Басурин предположил, сколько еще украинских военных прячутся на «Азовстали»

Газета.Ru

Заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на территории «Азовстали» в Мариуполе могут оставаться десятки украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Басурин назвал число украинских военных на «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Их могут быть единицы, а могут быть десятки», — сказал он.

Басурин считает, что кто-то из скрывавшихся на заводе хотел «перехитрить» — после освобождения «Азовстали» пересидеть, а затем, переодевшись в гражданскую одежду, «выйти и жить на свободе», однако так не получится.

Также он отметил, что оставшиеся на заводе военные не оказывают сопротивления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на «Азовстали» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских военных. Он добавил, что такие люди не представляют активной угрозы.

20 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российскими ВС территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным военного ведомства, в плен сдались 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих украинской армии.

Армия,Денис Пушилин,Эдуард Басурин,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители