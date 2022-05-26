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53 минуты назад

В США рассказали о предназначении российского Су-47

Алиса Селезнёва

Самолет с крылом обратной стреловидности Су-47 создавался для борьбы с американским истребителем пятого поколения F-22, однако так и не попал в серийное производство. Об особенностях этой модели рассказало 19FortyFive.

В США рассказали о предназначении российского Су-47
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американское издание напомнило, что Су-47 «Беркут» «без сомнения был оснащен передовыми технологиями». Самолет имел двигатели Д-30Ф6, позволяющих истребителю развивать скорость в 2250 километров в час, получил внешние точки подвески для ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», но самым «экспериментальным и отличительным элементом» его конструкции были стреловидные крылья.

«"Беркут" обладал очень высокими характеристиками поворота и маневренностью, но был склонен быстро терять скорость при таких маневрах», - отмечается в статье.

При этом журналисты обратили внимание, что крылья самолета из композитного волокна подвергались экстремальным нагрузкам.

«Конструкция самолета, возможно, легла в основу разработки следующего российского многоцелевого самолета Су-57, который российские военные надеялись сделать таким же маневренным», - отмечает издание.

Ранее российский истребитель Су-57 продемонстрировал превосходство над американским F-35. На распространенных Министерством обороны кадрах Су-57 летел на большой высоте без половины фонаря кабины.

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По словам экспертов, на это не способен ни один боевой самолет в мире. Аналитики также подчеркнули, что Су-57 таким образом обставил самолеты Военно-воздушных сил США — показал, что может оставаться в воздухе даже в случае получения критических повреждений. В то же время с F-35 уже неоднократно происходили различные инциденты в результате разгерметизации кабины, в том числе такие, что приводили к крушению истребителей.

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