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4 минуты назад

Итальянские самодвижущиеся гаубицы заметили на Украине

Lenta.ruиещё 2

Украинские артиллеристы получили самодвижущиеся буксируемые гаубицы FH70 калибра 155 миллиметров. Артиллерийские системы поставила Италия, пишет «Российская газета».

Итальянские самодвижущиеся гаубицы заметили на Украине
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что украинские подразделения применяют полученные орудия, которые впервые приняли на вооружение в 1978 году, в боях. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет 24 километра. Расчет из восьми человек обеспечивает скорострельность до шести выстрелов в минуту.

Разработку FH70 начали в 1969 году. Над проектом работали специалисты из Великобритании, Германии и Италии. Гаубица получила вспомогательную силовую установку Volkswagen, которая позволяет орудию передвигаться самостоятельно со скоростью до 16 километров в час.

Ранее издание The Drive допустило, что Украина может получить от Дании снятые с вооружения противокорабельные ракеты в рамках военной помощи.

В апреле военный обозреватель «Известий» Антон Лавров рассказал о советских тактических ракетных комплексах «Точка-У», которые являются самым дальнобойным оружием украинских военных.

Армия,Антон Лавров,
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