На совещании в Пентагоне украинские флаги повесили вверх ногами

Руководители Пентагона на совещании c 44 странами по оказанию Украине военной помощи повесили украинские флаги вверх ногами. Об этом сообщает Greek City Times.

Фото: Pentagon Pentagon

На видео с конференции как минимум четыре украинских стяга прикреплены к древку желтой стороной вверх, тогда как сверху должна быть синяя полоска, которая символизирует небо.

Греческие журналисты сравнили перевернутый украинский флаг с миньонами - персонажами мультфильма «Гадкий я». А пользователи Twitter в комментариях под скриншотами видеозаписи с совещания поставили под сомнение заботу Пентагона об Украине.