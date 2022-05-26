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58 минут назад

На совещании в Пентагоне украинские флаги повесили вверх ногами

Газета.Ru

Руководители Пентагона на совещании c 44 странами по оказанию Украине военной помощи повесили украинские флаги вверх ногами. Об этом сообщает Greek City Times.

На совещании в Пентагоне украинские флаги повесили вверх ногами
Фото: PentagonPentagon

Совещание проводили министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, чтобы привлечь дополнительные поставки военной техники для украинской армии.

На видео с конференции как минимум четыре украинских стяга прикреплены к древку желтой стороной вверх, тогда как сверху должна быть синяя полоска, которая символизирует небо.

Греческие журналисты сравнили перевернутый украинский флаг с миньонами - персонажами мультфильма «Гадкий я». А пользователи Twitter в комментариях под скриншотами видеозаписи с совещания поставили под сомнение заботу Пентагона об Украине.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Это сделано для того, чтобы снизить риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией.

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