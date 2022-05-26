Угрозу ядерного конфликта оценили

«Ситуация, которую мы наблюдаем сегодня, связана не с тем, что нужно обращаться к ядерному оружию — это крайний аргумент, а с тем, чтобы лишний раз продемонстрировать всему миру необходимость ведения прямого диалога между ключевыми сторонами конфликта, а именно Россией и Западом», — сказал Коньков.