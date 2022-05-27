Средства ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29

Российские ПВО сбили в воздухе украинский МиГ-29 в районе Одесской области и перехватили ракету "Точка-У" в районе ЛНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, была перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватово Луганской Народной Республики.

Также Конашенков сообщил, что ракетчики и артиллеристы поразили за сутки около 550 целей ВСУ.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец", - сказал он.

ВС РФ также уничтожили пусковую установку "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения С-300 ВСУ.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесен удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ", - заявил Конашенков, уточнив, что в результате были поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

По словам официального представителя Минобороны, в районе Гусаровки Харьковской области была уничтожена РЛС наведения и целеуказания ПВО.

"Также в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - добавил он.

ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили украинскую РЛС наведения и целеуказания ПВО около Гусаровки.

Российская авиация также уничтожила два склада вооружения и вывела из строя девять танков ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня "Град", десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения", - сообщил он.

По словам Конашенкова, уничтожены два склада боеприпасов противника в районе населенных пунктов Спорное Донецкой Народной Республики и Барвенково Харьковской области.