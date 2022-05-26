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59 минут назад

Генсек НАТО заявил о превращении конфликта на Украине в «войну на истощение»

Lenta.ruиещё 3

Ситуация на Украине превращается в «затяжную войну на истощение», и никто не может предсказать, когда она закончится. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, цитату приводит ТАСС.

Генсек НАТО заявил о превращении конфликта на Украине в «войну на истощение»
Фото: ReutersReuters

«Мы должны быть готовы к долгому путешествию. Эта война может длиться долго, и мы должны быть готовы... поэтому я призываю союзников оказать поддержку [Украине]», — подчеркнул он.

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При этом ранее Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине, поэтому не пошлет силы оборонного блока для участия в операциях украинских войск, чтобы избежать возможности войны с Россией. Более того, генсек НАТО уверен, что спецоперация идет не по плану российской стороны. В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну».

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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