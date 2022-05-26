Пушилин заявил о спрятавшихся на «Азовстали» боевиках

На предприятии «Азовсталь» в Мариуполе задержали украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен основных сил. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, отвечая на вопрос журналистов, можно ли с уверенностью сказать, что с «Азовстали» вышли все украинские военные.
«Нет, нельзя. Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то?» - приводит РИА «Новости» слова Пушилина.
По его словам, пророссийские силы будут досконально проверять всю территорию предприятия, но пока с уверенностью сказать, что на заводе никого нет, нельзя.
«После того, как наши подразделения все проверят, разминируют, после того как разгребут все завалы, которые там есть, после этого можно сказать, что там уже все, полностью никого не осталось», - добавил глава ДНР.
Украинские военные с завода «Азовсталь» начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня оружие сложили 959 человек, в том числе 80 раненых.