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52 минуты назад

Пушилин заявил о спрятавшихся на «Азовстали» боевиках

Елена Прошина

На предприятии «Азовсталь» в Мариуполе задержали украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен основных сил. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, отвечая на вопрос журналистов, можно ли с уверенностью сказать, что с «Азовстали» вышли все украинские военные.

«Нет, нельзя. Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то?» - приводит РИА «Новости» слова Пушилина.

По его словам, пророссийские силы будут досконально проверять всю территорию предприятия, но пока с уверенностью сказать, что на заводе никого нет, нельзя.

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«После того, как наши подразделения все проверят, разминируют, после того как разгребут все завалы, которые там есть, после этого можно сказать, что там уже все, полностью никого не осталось», - добавил глава ДНР.

Украинские военные с завода «Азовсталь» начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня оружие сложили 959 человек, в том числе 80 раненых.

Денис Пушилин,
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