В России предложили создать «киберспортивные роты»

В России предложили проработать меры поддержки киберспортсменов. Речь может идти о льготной ипотеке и получении высшего образования, а также создании «киберспортивных рот» для прохождения альтернативной службы. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов, пишет РИА Новости.

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«В ближайшем будущем мы намерены проработать возможные меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти льготы по ипотечным кредитам, отсрочка от армии, создание киберспортивных рот как способа альтернативной службы, льготы при получении высшего образования. Кроме того, мы рассмотрим возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап спортподготовки по киберспорту - с 14 до 12 лет», - сказал он.

Хамитов также отметил необходимость доработать инициативу о внеконкурсном приеме в вузы профессиональных спортсменов, которые достигли высоких результатов, так как данная мера поспособствует «популяризации студенческого спорта». В настоящее время обсуждается вопрос каких именно спортсменов можно будет причислять к этой категории.