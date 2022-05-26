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1 час назад

Министр обороны Литвы объявил сбор денег на Bayraktar для ВСУ через соцсети

Газета.Ru

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас начал собирать деньги у себя в Twitter на беспилотный летательный аппарат Bayraktar для украинской армии.

Министр обороны Литвы объявил сбор денег на Bayraktar для ВСУ через соцсети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Литовцы покупают BAYRAKTAR для Украины. За один день собрали €1 млн. (нужно € 5 млн)», — написал глава оборонного ведомства. Ниже Анушаускас прикрепил реквизиты для перечисления средств.

Накануне источник РИА «Новости» рассказал, что, по его информации, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции на Украине сбили около 90 Bayraktar. Этот БПЛА разработан турецкой частной компанией и относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В. На кадрах показано, как в ходе боевого дежурства были уничтожены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Армия,В мире,Арвидас Анушаускас,Минобороны России,
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