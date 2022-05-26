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1 час назад

СМИ: главными направлениями новой операции Турции в Сирии станут Тель-Рифат и Манбидж

ТАСС

Объекты террористов в районах Тель-Рифат и Манбидж станут основными целями турецкой армии в ходе планируемой новой операции на севере Сирии, сообщает газета Sabah.

Названы главные направления новой операции Турции в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Масштабы операции и ее задачи планируется обсудить в четверг на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На нем же, как отмечает издание, будет принято решение о времени начала операции, не исключено, что ее начнут сразу после заседания совбеза.

По информации Sabah, подготовка к проведению пятой с 2016 года операции турецкой армии на севере Сирии завершена, проведена разведка местности, определены точечные цели для нанесения ударов авиацией и артиллерией, главным образом в районах, откуда США вывели свои подразделения. В операции планируется задействовать истребители F-16 ВВС Турции, беспилотники, подразделения сил специального назначения, артиллерию сухопутных сил.

Ранее сообщалось, что операцию планируется провести в четырех районах: Тель-Рифат, Айн-аль-Араб, Айн-Иса и Манбидж. Они находятся под контролем так называемых Сирийских сил национальной самообороны (СНС), которых в Турции считают ответвлением запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Больше всего боевиков, по данным турецкой разведки, сосредоточено в Манбидже. В Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) утверждают, что новая операция турецкой армии позволит очистить регион от террористов и обеспечить возвращение из Турции порядка 2,5 млн сирийских беженцев.

Эрдоган заявил 23 мая о возможности проведения новой трансграничной операции на сопредельной территории с целью завершения создания зоны безопасности у южных границ глубиной в 30 км. В результате ранее проведенных Турцией на севере Сирии военных операций создана зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Армия,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,
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