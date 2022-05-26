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1 час назад

Минобороны опубликовало кадры захваченных позиций ВСУ

Lenta.ru

Министерство обороны России опубликовало кадры захваченной сети укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видны укрепленные позиции украинских войск: окопы, вырытые в холмах долговременные огневые точки (доты), а также брошенное обмундирование.

Заместитель командира парашютно-десантной роты объяснил, что во время артиллерийского удара противник понес потери, после чего при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ украинские войска приняли решение отступить.

Названо число пленных украинцев в ДНР и ЛНР

«Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу, и в указанное время овладела выгодным рубежом», — вспомнил военнослужащий.

Ранее оборонное ведомство показало видео запуска высокоточных ракет «Калибр» с фрегата в акватории Черного моря. На записи видно, что экипаж фрегата Черноморского флота выполнил запуск трех крылатых ракет в ночное время.

Армия,Видео,Минобороны России,
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