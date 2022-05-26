Названо число пленных украинцев в ДНР и ЛНР

В плену на территории Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) сейчас находится около восьми тысяч украинцев. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, пишет ТАСС.

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Он подчеркнул, что «пленных очень много».

«Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. И каждый день добавляются буквально сотни», - заметил Родион Мирошник.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По данным Минобороны, в период с 16 мая по 20 мая в плен сдались 2439 украинских военных и бойцов «Азова», заблокированных на территории завода в Мариуполе.