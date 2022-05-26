Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Войска Украины выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в ДНР, сказано в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:05 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм», - сообщает представительство.
Ранее один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Теткино в Курской области. Ещё несколько человек пострадали.