Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

«То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», — пояснил Пушилиин.