В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
35 минут назад

Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Елена Прошина

Армия Донецкой Народной Республики вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
Фото: ТАССТАСС

По его словам, нельзя защитить Донбасс, лишь выйдя на границы республик.

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — заявил политик.

Он отметил, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».

«То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», — пояснил Пушилиин.

Он уверен, что при поддержке западных стран угроза со стороны Украины приобрела бы более серьезные масштабы, в результате чего обстрелы, которыми украинские националисты занимались все последние годы, продолжились бы на новой линии соприкосновения.

Ранее глава ДНР заявил, что на севере республики начался штурм города Красный Лиман.

Армия,Денис Пушилин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители