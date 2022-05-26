Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Армия Донецкой Народной Республики вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, нельзя защитить Донбасс, лишь выйдя на границы республик.
«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — заявил политик.
Он отметил, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».
«То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», — пояснил Пушилиин.
Он уверен, что при поддержке западных стран угроза со стороны Украины приобрела бы более серьезные масштабы, в результате чего обстрелы, которыми украинские националисты занимались все последние годы, продолжились бы на новой линии соприкосновения.
Ранее глава ДНР заявил, что на севере республики начался штурм города Красный Лиман.