«Тайвань станет второй Украиной, где спецоперацию проведет Китай»

«Прямо сейчас на военную операцию Пекин вряд ли решится. Хотя потенциал армии Китая позволяет «раздолбать» остров в пух и прах. Однако Пекину сегодня это не нужно. Китайская мудрость гласит: когда долго сидишь на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага. Вероятно, Китай выбрал именно такую выжидательную позицию. Отмечу, что после откровенной агрессии в отношении Вьетнама в 1979 году, Китай на соседние территории никогда не вторгался, хотя и сохранил ряд претензий к соседним государствам. В Пекине будут ждать, когда США ослабеют, и только тогда ударят по Тайваню», – считает Мещан.