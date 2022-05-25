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39 минут назад

В США назвали подлодки «Палтус» и «Варшавянка» основой ударных сил подводного флота РФ

Газета.Ru

Дизель-электрические подводные лодки проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка" составляют основу ударных сил подводного флота России, пишет американский военный портал 19FortyFive.

В США назвали основу ударных сил подводного флота РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что преимуществом "Палтуса" и "Варшавянки" является малошумность, из-за которой их называют "черными дырами". Она достигается благодаря каплевидному корпусу подлодок с покрытием, которое поглощает шум.

Также российские дизель-электрические субмарины оснащены резиновой платформой для двигателей, которая снижает уровень вибраций.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" - развитие экспортной модификации субмарин проекта "Палтус". "Варшавянки" могут пробыть под водой до 260 часов, они оснащены торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации назвали сроки строительства двух дизель-электрических подводных лодок проекта "Лада".

Армия,Оружие,Объединенная судостроительная корпорация,
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