В США назвали основу ударных сил подводного флота РФ

Дизель-электрические подводные лодки проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка" составляют основу ударных сил подводного флота России, пишет американский военный портал 19FortyFive.

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Отмечается, что преимуществом "Палтуса" и "Варшавянки" является малошумность, из-за которой их называют "черными дырами". Она достигается благодаря каплевидному корпусу подлодок с покрытием, которое поглощает шум.

Также российские дизель-электрические субмарины оснащены резиновой платформой для двигателей, которая снижает уровень вибраций.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" - развитие экспортной модификации субмарин проекта "Палтус". "Варшавянки" могут пробыть под водой до 260 часов, они оснащены торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".