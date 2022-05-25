В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
1 час назад

В Минобороны объяснили отмену возрастного предела для службы по контракту

Lenta.ruиещё 2

Отмена возрастного предела для заключения первого контракта о военной службе поможет привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров. Так объяснил необходимость закона заместитель министра обороны России Николай Панков в Совете Федерации, его цитирует ТАСС.

Названа причина отмены возрастного предела для службы по контракту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Собственно говоря, что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры, и я могу продолжать перечень военно-учетных специальностей», — сказал Панков в верхней палате парламента.

По его словам, такую категорию военнослужащих уже не удастся взять в десантные войска из-за особых требований по здоровью, а также в подводные и надводные силы. Замминистра обороны назвал отмену возрастного предела для службы по контракту правильной.

ВС РФ уничтожили цеха завода "Мотор сич" в Запорожье

Панков объяснил, что россияне и иностранцы смогут заключать контракт на прохождение военной службы до 50 лет.

Законопроект об отмене возрастного предела на заключение первого контракта о военной службе был внесен в Госдуму 20 мая депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Соответствующий закон был принят сразу в трех чтениях нижней палатой парламента 25 мая. Впоследствии его одобрил Совет Федерации.

Армия,Андрей Красов,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители