Названа причина отмены возрастного предела для службы по контракту

Отмена возрастного предела для заключения первого контракта о военной службе поможет привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров. Так объяснил необходимость закона заместитель министра обороны России Николай Панков в Совете Федерации, его цитирует ТАСС.

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«Собственно говоря, что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры, и я могу продолжать перечень военно-учетных специальностей», — сказал Панков в верхней палате парламента.

По его словам, такую категорию военнослужащих уже не удастся взять в десантные войска из-за особых требований по здоровью, а также в подводные и надводные силы. Замминистра обороны назвал отмену возрастного предела для службы по контракту правильной.

Панков объяснил, что россияне и иностранцы смогут заключать контракт на прохождение военной службы до 50 лет.