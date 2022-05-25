Вооруженные силы России поразили высокоточными ракетами морского и воздушного базирования производственные цеха завода "Мотор сич", который находится в Запорожье. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также около железнодорожной станции Покровское были поражены подразделения резерва ВСУ, которые направлялись в Донбасс для усиления украинской группировки.

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 Украины в Николаевской области и 11 беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2, заявил Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины", - сказал он.

По словам Конашенкова, также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один Bayraktar TB2 в районе Шандриголово Донецкой Народной Республики.

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 500 целей ВСУ. "Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях", - ссообщил Конашенков.

ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили командный пункт 14-й механизированной бригады, узел связи, радиотехнический центр Вооруженных сил Украины и два радиолокационных поста ПВО за сутки. "За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, поражен логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в Харьковской области, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Армейская и оперативно-тактическая авиация РФ поразила два склада вооружения, один штаб и 46 районов сосредоточения живой силы и техники Украины, сообщил Конашенков. "Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов и 46 единиц военной техники.