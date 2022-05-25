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1 час назад

Минобороны: порт Мариуполя начал работать в обычном режиме

Елена Прошина

Порт Мариуполя начал работать в обычном режиме. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — заявил он.

Напомним, что 24 мая Минобороны сообщило, что саперы завершили разминирование Мариупольского порта. Специалисты освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего было обследовано более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

Стало известно о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге

В результате пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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