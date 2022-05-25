Минобороны: порт Мариуполя начал работать в обычном режиме

Порт Мариуполя начал работать в обычном режиме. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — заявил он.

Напомним, что 24 мая Минобороны сообщило, что саперы завершили разминирование Мариупольского порта. Специалисты освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего было обследовано более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.