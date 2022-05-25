В Японии сочли провокацией полет авиации РФ и КНР у границ Японии

Правительство Японии считает, что совместный полет военной авиации России и Китая неподалеку от японских границ — провокация. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

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В своей речи на пресс-конференции в Токио он подчеркнул, что японские власти воспринимают подобную совместную деятельность двух стран как демонстрацию, направленную против них.

«Тот факт, что это произошло во время саммита Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, участники — Австралия, Индия, США и Япония) также повышает степень провокации», — отметил он.

Мацуно рассказал, что Япония передала свои опасения касательно проведения совместного полета военной авиации Китаю и России по дипломатическим каналам.

Согласно информации Министерства обороны Японии, шесть бомбардировщиков ВКС России и военной авиации Китая 24 мая совершили совместные пролеты от Японского моря в сторону Тихого океана