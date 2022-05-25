КНДР запустила третью за ночь баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Отмечается, что это девятнадцатый запуск баллистической ракеты в этом году.

Фото: KCNA KCNA

Накануне военные Южной Кореи выразили "твердую готовность" к вероятным испытаниям КНДР ядерного оружия и баллистической ракеты, подготовку к которым Южная Корея считает завершенной. Глава отдела Кореи Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча предположил, что Северная Корея "может начать испытания в последние выходные мая в связи с Днем поминовения в США, который приходится на 30 мая".